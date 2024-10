Verona, Salvini e l'immigrato: strano dire che un accoltellatore non ci mancherà? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con il presente commento difficilmente questa testata si candiderà a un encomio formale da parte della Conferenza Episcopale Italiana, ma ogni tanto capita di dover descrivere anche la realtà nella sua crudezza. Parliamo del caso di Verona, dove sabato sera un immigrato del Mali, dopo aver devastato mezza stazione, si è scagliato coltello alla mano contro un agente della polizia ferroviaria, il quale solo grazie ai riflessi pronti e al sangue freddo, si è salvato estraendo la pistola e sparando contro l'aggressore. Una vicenda sulla quale non parrebbero esserci ombre, come spiegano i sindacalisti delle divise: «Il collega si è semplicemente difeso perché rischiava di beccarsi qualche coltellata, il 26enne invece voleva uccidere e avrebbe potuto colpire chiunque». Legittima difesa, insomma. Liberoquotidiano.it - Verona, Salvini e l'immigrato: strano dire che un accoltellatore non ci mancherà? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con il presente commento difficilmente questa testata si candiderà a un encomio formale da parte della Conferenza Episcopale Italiana, ma ogni tanto capita di dover descrivere anche la realtà nella sua crudezza. Parliamo del caso di, dove sabato sera undel Mali, dopo aver devastato mezza stazione, si è scagliato coltello alla mano contro un agente della polizia ferroviaria, il quale solo grazie ai riflessi pronti e al sangue freddo, si è salvato estraendo la pistola e sparando contro l'aggressore. Una vicenda sulla quale non parrebbero esserci ombre, come spiegano i sindacalisti delle divise: «Il collega si è semplicemente difeso perché rischiava di beccarsi qualche coltellata, il 26enne invece voleva uccidere e avrebbe potuto colpire chiunque». Legittima difesa, insomma.

Poliziotto spara e uccide uno straniero - aveva aggredito degli agenti a Verona. Salvini : «Non ci mancherà» - Si era scagliato contro gli agenti armato di coltello l'uomo ucciso questa mattina davanti alla stazione di Verona Porta Nuova. Contrariamente a quanto si era appreso, lo straniero è stato... (Ilmessaggero.it)

Giovane ucciso da un agente a Verona - Salvini esulta : “Non ci mancherà”. Le opposizioni : “Semina odio - una vergogna” - Sul caso è impegnato, hanno fatto sapere dall’amministrazione, l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, mentre il sindaco Damiano Tommasi è impegnato a Chicago per rappresentare la città a Vinitaly Usa. Per il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, “il poliziotto non deve essere indagato perché si tratta di un caso di legittima difesa”, ha detto ad Affaritaliani. (Ilfattoquotidiano.it)

Verona : Mirabelli (Pd) - 'Salvini festeggia la morte - vergogna' - Seminare odio fa male a tutti”. Lo scrive sui social il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd. . (Adnkronos) - "È un principio elementare di umanità non gioire per la morte di una persona, qualunque cosa abbia fatto e vedere Salvini festeggiare per la scomparsa di un uomo è una vergogna per il nostro Paese, che lui dovrebbe rappresentare. (Liberoquotidiano.it)