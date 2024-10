Turchia: Muore negli Usa Fethullah Gulen, Erdogan tira un sospiro di sollievo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Fethullah Gulen, un influente religioso e leader spirituale turco residente negli Stati Uniti, ha fondato un potente movimento islamico, noto come Hizmet (che significa “servizio” in turco), che ha avuto un impatto significativo sulla politica, sull’istruzione e sulla società turca per diversi decenni. Gulen, nato nel 1941 nella provincia orientale di Erzurum, ha iniziato la Turchia: Muore negli Usa Fethullah Gulen, Erdogan tira un sospiro di sollievo InsideOver. It.insideover.com - Turchia: Muore negli Usa Fethullah Gulen, Erdogan tira un sospiro di sollievo Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di lunedì 21 ottobre 2024), un influente religioso e leader spirituale turco residenteStati Uniti, ha fondato un potente movimento islamico, noto come Hizmet (che significa “servizio” in turco), che ha avuto un impatto significativo sulla politica, sull’istruzione e sulla società turca per diversi decenni., nato nel 1941 nella provincia orientale di Erzurum, ha iniziato laUsaundiInsideOver.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’imam Fetullah Gulen - accusato dalla Turchia di aver ispirato il golpe del 2016 - è morto in esilio negli Usa - L’83enne, secondo la televisione pubblica turca Trt che cita una serie di gruppi vicini a Gulen, è deceduto nella notte in un ospedale in Pennsylvania. Il governo turco ha anche inviato quasi un migliaio di richieste di estradizione per altrettanti sospetti residenti in decine di diversi Paesi del mondo. (Tpi.it)

Fethullah Gülen morto negli Usa - per Erdogan fu la mente del golpe in Turchia nel 2016 - aveva 83 anni - Sono state diverse negli anni le misure intraprese da Ankara contro il predicatore. Un tribunale penale turco ha emesso un ordine di arresto a carico di Gülen e la Turchia ha richiesto agli Stati Uniti la sua estradizione È morto negli Usa Fethullah Gülen, il predicatore islamico turco che se . (Ilgiornaleditalia.it)