Tramontate, Stelle: è morto il fine dining? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tramontate, Stelle: è morto il fine dining?. È finita l’era dei ristoranti pluripremiati, degli chef superstar, delle “esperienze” gastronomiche? Il dibattito sulla sorte del fine dining è aperto, altroché. E non solo perché l’ha sollevato la pluripremiata serie Disney di The Bear. Sta succedendo, infatti, e sta avvenendo anche in Italia, che sempre più presidi Tramontate, Stelle: è morto il fine dining? L'Identità. Lidentita.it - Tramontate, Stelle: è morto il fine dining? Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024): èil?. È finita l’era dei ristoranti pluripremiati, degli chef superstar, delle “esperienze” gastronomiche? Il dibattito sulla sorte delè aperto, altroché. E non solo perché l’ha sollevato la pluripremiata serie Disney di The Bear. Sta succedendo, infatti, e sta avvenendo anche in Italia, che sempre più presidi: èil? L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Il fine dining è morto? Puttanate”. Intervista senza filtri a Raf Alajmo - Oltre al Gran Caffè Quadri e al ristorante Quadri, a Venezia avete anche Amo. Le prime piogge autunnali a Venezia hanno messo alla prova il Mose, ovvero il sistema di dighe che dovrebbe evitare l'acqua alta a Venezia. Ad ogni modo so che il sindaco (Luigi Brugnaro, ndr) sta cercando di modificare i parametri decisi in precedenza dal Comitatone, anche considerando che il costo per ogni ... (Gamberorosso.it)

La lista dei migliori ristoranti americani del New York Times è un inno ai format semplici (e molto poco fine dining) - Il ruolo da protagonista della cucina etnica Tra le novità newyorkesi spicca Bungalow, ristorante di cucina indiana della Grande Mela dove "il cibo indiano smette di cercare di soddisfare un pubblico bianco e riesce finalmente a essere sé stesso" per dirla con le parole della redattrice Priya Krishna. (Gamberorosso.it)

"Il fine dining italiano? È il pranzo della domenica". Simone Cantafio racconta il ritorno in Italia - alla Stüa de Michil - In Giappone sono abituati ad avere alti livelli e grandi esperienze, anche nello street food, i grandi ristoranti sono curatissimi, un tre stelle giapponese è veramente a un livello mostruoso. Un solo tavolo che si inventa giorno dopo giorno: al momento della prenotazione (da fare almeno un giorno in anticipo rispetto alla cena) Cantafio comincia la ricerca delle materie prime, «chiamo tutti i ... (Gamberorosso.it)