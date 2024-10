Tragedia nel mondo del calcio: scomparso l’ex Inter Rocca (Di lunedì 21 ottobre 2024) l’ex calciatore dell’Inter Luigi Rocca è morto all’età di 61 anni a causa di un arresto cardiaco che lo ha colpito mentre giocava con gli amici. SCOMPARSA – l’ex giocatore dell’Inter Luigi Rocca, presente nelle giovanili del club nerazzurro fino a esordire anche in prima squadra, è scomparso a 61 anni dopo un arresto cardiaco che lo ha colpito mentre giocava con i suoi amici a Piacenza. l’ex professionista, che ha giocato due partite con la maglia nerazzurra, è deceduto dopo essere arrivato al Policlinico della città dell’Emilia-Romagna. Ci uniamo al cordoglio per la sua morte e ci stringiamo attorno alla sua famiglia per la loro dolorosa perdita. Inter-news.it - Tragedia nel mondo del calcio: scomparso l’ex Inter Rocca Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)calciatore dell’Luigiè morto all’età di 61 anni a causa di un arresto cardiaco che lo ha colpito mentre giocava con gli amici. SCOMPARSA –giocatore dell’Luigi, presente nelle giovanili del club nerazzurro fino a esordire anche in prima squadra, èa 61 anni dopo un arresto cardiaco che lo ha colpito mentre giocava con i suoi amici a Piacenza.professionista, che ha giocato due partite con la maglia nerazzurra, è deceduto dopo essere arrivato al Policlinico della città dell’Emilia-Romagna. Ci uniamo al cordoglio per la sua morte e ci stringiamo attorno alla sua famiglia per la loro dolorosa perdita.

