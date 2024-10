Terni, il libro illustrato ‘La magica storia di Velino e Nera’: “Un viaggio affascinante pieno di creature fantastiche” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un racconto fantastico ambientato nello scenario della cascata delle Marmore, inspirato all’omonimo mito di origine classica. Venerdì 25 ottobre (a partire dalle 17.30) la libreria Ubik ospiterà la presentazione della serie di letture animate tratte dal libro illustrato ‘La magica storia di Ternitoday.it - Terni, il libro illustrato ‘La magica storia di Velino e Nera’: “Un viaggio affascinante pieno di creature fantastiche” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un racconto fantastico ambientato nello scenario della cascata delle Marmore, inspirato all’omonimo mito di origine classica. Venerdì 25 ottobre (a partire dalle 17.30) la libreria Ubik ospiterà la presentazione della serie di letture animate tratte dal‘Ladi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli interni da favola dell’Orient Express : com’è fatto il treno ispirato al libro di Agatha Christie - L'Orient Express è pronto a percorrere la tratta originale, quella del lontano 1883, con partenza da Parigi e arrivo a Istanbul: il treno di lusso progettato da Maxime d’Angeac in pieno stile Art déco è pronto a stupire i passeggeri di tutto il mondo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

’Capitale italiana del libro’. Terni candidata - Si tratta di Benevento, Butera (Cl), Casalnuovo (Na), Castel Bolognese (Ra), Chioggia (Ve, Cuneo, Gallipoli (Le), Grottaferrata (Rm), Ischia (Na), Latina, Macchiagodena (Is), Mantova, Mercogliano (Av), Mistretta (Me), Palombara Sabina (Rm), Sant’Andrea di Conza (Av), Sorrento (Na), Subiaco (Rm), Velletri (Rm) e appunto Terni. (Lanazione.it)

Il libro. “Bloodline” - viaggio al termine della Mensur : le confraternite che praticano la via del coraggio - In numero ancora rilevante avvengono i duelli rituali, iniziazioni barbare, come direbbe qualcuno, ma ormai i barbari li attendiamo, li invochiamo a gran voce con carriaggi e cavalli al seguito, in orde crudelmente salvifiche, perché ci salvino dal dissing quotidiano di qualche cantante sempre stupefatto e dalle unghie accuratamente laccate, o dalle stupidaggini di altri deboli schiavi assurti a ... (Secoloditalia.it)