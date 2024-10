Stadio del Milan a San Sonato: il Tribunale civile di Milano ha respinto il ricorso del Wwf (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Tribunale civile di Milano ha respinto il ricorso presentato dal Wwf contro il possibile nuovo Stadio del Milan che sorgerà a San Donato. Fanpage.it - Stadio del Milan a San Sonato: il Tribunale civile di Milano ha respinto il ricorso del Wwf Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildio hailpresentato dal Wwf contro il possibile nuovodelche sorgerà a San Donato.

Lo stadio del Milan a San Donato. Il tribunale rigetta il ricorso del Wwf - Ma gli ambientalisti non ci stanno e rimarcano come l’area racchiuda una grande biodiversità con uccelli acquatici, volpi e ricci. "È pacifico che non è stato emesso alcun provvedimento autorizzativo o di approvazione del progetto presentato dalla società e che, nell’ambito del procedimento amministrativo preordinato all’approvazione, è stato appena avviato il procedimento di Valutazione ... (Ilgiorno.it)

Stadio del Milan a San Donato - rigettato il ricorso del Wwf - Le motivazione del giudice Ambientalisti di nuovo all’attacco Le motivazione del giudice In sostanza, la giudice Serena Nicotra scrive nel provvedimento che il progetto dello stadio è ancora in uno stato embrionale e, al momento, l'ipotesi di un danneggiamento della zona attraverso un intervento invasivo come può essere la costruzione di uno stadio è prematura. (Ilgiorno.it)

Stadio Milan - nuova tappa. San Donato resta il piano A - Un Pii che è stato definitivamente approvato nel 2021 e che interessa una superficie territoriale di 291. La chiamano fase di "scoping" ma di fatto è la lettura approfondita del documento, un malloppo di 226 pagine. Per il Milan comunque quello di San Donato, pare restare il Piano A per il nuovo stadio. (Ilgiorno.it)