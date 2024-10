Sospensione idrica per manutenzione urgente a Scerni, disagi anche a Lanciano e a Castel Frentano (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sospensione idrica per manutenzione urgente oggi, 21 ottobre, a Scerni. La Sasi ha reso noto che, "a seguito di un lavoro urgente di manutenzione alla rete elettrica che potrebbe arrecare disagio e/o pericolo a persone o cose, si necessita di un intervento di interruzione della fornitura idrica Chietitoday.it - Sospensione idrica per manutenzione urgente a Scerni, disagi anche a Lanciano e a Castel Frentano Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)peroggi, 21 ottobre, a. La Sasi ha reso noto che, "a seguito di un lavorodialla rete elettrica che potrebbe arrecareo e/o pericolo a persone o cose, si necessita di un intervento di interruzione della fornitura

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Campania 7 scuole su 10 hanno bisogno di manutenzione urgente : il dossier di Legambiente - I dati del report nazionale Ecosistema Scuola di Legambiente: in Campania appena l'1,4% degli edifici scolastici ha ricevuto interventi di adeguamento sismico.Continua a leggere . (Fanpage.it)

In Campania 9 scuole su 10 senza collaudi. Nel 71% dei casi serve manutenzione urgente - Nel 71% dei casi serve manutenzione urgente sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Tuttavia, la sicurezza strutturale degli edifici rimane una questione critica, specialmente in un contesto sismico come quello campano. L'articolo In Campania 9 scuole su 10 senza collaudi. In Campania, solo il 10% degli edifici scolastici dispone del certificato di collaudo statico e quello di ... (Orizzontescuola.it)