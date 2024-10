Sinodo, la questione del diaconato femminile non è matura per il Papa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Sinodo. La questione del diaconato femminile non è matura per il Papa. Il cardinale Fernandez invita a una riflessione più complessiva per la valorizzazione delle donne nella chiesa. Servizio di Cristiana Caricato Sinodo, la questione del diaconato femminile non è matura per il Papa TG2000. Tv2000.it - Sinodo, la questione del diaconato femminile non è matura per il Papa Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il. Ladelnon èper il. Il cardinale Fernandez invita a una riflessione più complessiva per la valorizzazione delle donne nella chiesa. Servizio di Cristiana Caricato, ladelnon èper ilTG2000.

