Serie A: Verona-Monza 0-3 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Monza vince 3-0 (1-0) a Verona nel posticipo della ottava giornata di Serie A, conquistando il suo primo successo stagionale. Al Bentegodi, la squadra di Alessandro Nesta è andata in vantaggio già al 9' con un tiro al volo di Dany Mota su cross di Caprari, difendendo il vantaggio fino all'intervallo senza rischiare troppo. Nella ripresa, col Verona tutto avanti, i brianzoli hanno segnato altre due volte in contropiede ancora con Dany Mota e poi con Bianco.

Calcio - il Monza rifila un netto 3-0 in trasferta al Verona e trova la sua prima vittoria stagionale in Serie A - Il Monza chiude poi definitivamente i conti al 79? con la prima rete in Serie A di Bianco. Partenza lanciata del Monza, che passa in vantaggio dopo soli 9 minuti con la terza rete stagionale in campionato di Dany Mota, bravo a battere Montipò su assist di Caprari con uno splendido destro al volo. . (Oasport.it)

Monza conquista la prima vittoria in Serie A - sconfiggendo il Verona con un netto 3-0 - Nella prossima partita, la squadra sarà chiamata a confermare quanto di buono mostrato contro il Verona, con l’obiettivo di stabilizzare il proprio rendimento e continuare a scalare la classifica. A pochi minuti dalla conclusione della partita, il Monza ha messo a segno la terza rete grazie a Bianco, consolidando il risultato finale. (Gaeta.it)

Pagelle Verona-Monza 0-3 : voti e tabellino Serie A 2024/2025 - 5, Pessina 6. Dopo pochi istanti Dany Mota firma la doppietta: sulla sponda area di Djuric, l’attaccante sfugge a Bradaric e batte Montipò. Prima vittoria stagionale per gli uomini di Alessandro Nesta, che salgono a quota 7 punti, due in meno dell’Hellas. 5, Bradaric 5 (77? Faraoni 5); Suslov 5. L’altra chance nel primo tempo si verifica al 44?. (Sportface.it)