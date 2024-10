Serata gourmet a Fiorano Modenese: tre chef uniscono le forze in un evento culinario di alta classe (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 22 ottobre, l’EXÈ Restaurant dell’Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese ospiterà un evento culinario di grande prestigio, dove tre chef di spicco uniranno le loro abilità per una Serata all’insegna della gastronomia creativa. Questo incontro promette di offrire piatti innovativi e suggestivi, ispirati al territorio e alla sostenibilità, in un contesto che celebra il connubio tra tradizione e modernità. Un contesto d’eccellenza culinaria Situato a pochi chilometri da Modena e Maranello, l’Executive Spa Hotel sorge tra le dolci colline degli Appennini emiliani, offrendo un’atmosfera contemporanea che unisce eleganza e comfort. Il ristorante EXÈ rappresenta il punto d’incontro per gourmet e appassionati della buona cucina, proponendo un ambiente accogliente caratterizzato da un design che riprende le linee dei maestri del design italiano degli anni ’50. Gaeta.it - Serata gourmet a Fiorano Modenese: tre chef uniscono le forze in un evento culinario di alta classe Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 22 ottobre, l’EXÈ Restaurant dell’Executive Spa Hotel diospiterà undi grande prestigio, dove tredi spicco uniranno le loro abilità per unaall’insegna della gastronomia creativa. Questo incontro promette di offrire piatti innovativi e suggestivi, ispirati al territorio e alla sostenibilità, in un contesto che celebra il connubio tra tradizione e modernità. Un contesto d’eccellenza culinaria Situato a pochi chilometri da Modena e Maranello, l’Executive Spa Hotel sorge tra le dolci colline degli Appennini emiliani, offrendo un’atmosfera contemporanea che unisce eleganza e comfort. Il ristorante EXÈ rappresenta il punto d’incontro pere appassionati della buona cucina, proponendo un ambiente accogliente caratterizzato da un design che riprende le linee dei maestri del design italiano degli anni ’50.

