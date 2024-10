Scontro fra pick-up ed un furgone sulla Statale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un tamponamento, che ha coinvolto un pick-up ed un furgone si è verificato lunedì mattina alle 8:30 sulla Statale 12, all’altezza di Marani. A seguito dell’impatto il furgone è finito contro il muro a lato della carreggiata.Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco volontari Trentotoday.it - Scontro fra pick-up ed un furgone sulla Statale Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un tamponamento, che ha coinvolto un-up ed unsi è verificato lunedì mattina alle 8:3012, all’altezza di Marani. A seguito dell’impatto ilè finito contro il muro a lato della carreggiata.Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco volontari

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro tra furgone e pick up - tre feriti - Sono intervenute anche arrivate due pattuglie della Polizia stradale che hanno regolato il traffico e fatto i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente. L’unico occupante fortunatamente non ha subìto ferite ma è stato comunque accompagnato in ospedale per accertamenti. Sono intervenuti gli operatori del 118 della Croce rossa insieme ad un’automedica che hanno soccorso le tre persone ... (Lanazione.it)

Grosseto : scontro tra furgone e pick-up sull’Aurelia. Tre feriti - traffico nel caos - Incidente stradale questa mattina, 24 settembre 2024, sulla corsia sud della SS Aurelia in prossimità dell’uscita Grosseto nord L'articolo Grosseto: scontro tra furgone e pick-up sull’Aurelia. Tre feriti, traffico nel caos proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)