Rubano merce dal supermercato, ma vengono fermati alla stazione di San Rossore: denunciati (Di lunedì 21 ottobre 2024) I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato due uomini, pregiudicati, per furto con destrezza in concorso. I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti in un supermercato del centro, da cui era partita la segnalazione di un furto di generi vari da parte dei due.La coppia Pisatoday.it - Rubano merce dal supermercato, ma vengono fermati alla stazione di San Rossore: denunciati Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato due uomini, pregiudicati, per furto con destrezza in concorso. I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti in undel centro, da cui era partita la segnalazione di un furto di generi vari da parte dei due.La coppia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sorpresi mentre rubano dei cavi elettrici in un supermercato - si dileguano nella notte - . Questo quanto successo la notte tra domenica e lunedì nel supermercato Orizzonte in vai A. . Vona a Frosinone in una. Pensavano di averla fatta franca i ladri che erano entrati in un supermercato per rubare dei cavi, invece sono stati colti sul fatto dalla vigilanza privata e si sono dati alla fuga. (Frosinonetoday.it)

Rubano alcolici dal supermercato. Arrestati due georgiani - I militari dell’Arma arrivati sul posto hanno individuato e bloccato i due autori di furto. . Il tentativo però non è andato a buon fine, venendo scoperti dal personale del supermercato, che hanno poi chiamato i carabinieri. Nella loro disponibilià, nascosa dentro lo zaino è stata trovata una cesoia, nonché le bottiglie rivestite con materiale isolante per eludere i controlli. (Ilrestodelcarlino.it)

Rubano alcolici dal supermercato : tre giovani arrestati - I Carabinieri della Stazione di Calci hanno arrestato nel primo pomeriggio di ieri, 16 ottobre, tre giovani di nazionalità straniera comunitaria domiciliati a Pisa. . I militari, allertati tramite il numero unico di emergenza 112, sono intervenuti tempestivamente all’interno di un supermercato del. (Pisatoday.it)