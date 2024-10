Ruba all’interno del MOF | messo in fuga dalla vigilanza Le indagini dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella serata del 19 ottobre, idella Tenenza di Fondi (LT) sono intervenuti su segnalazione degli addetti allainterna del Centro Agroalimentare all’ingrosso. Gli addetti avevano notato un individuo che cercava di nascondersi dietro un muletto durante un giro di ispezione. L’Uomo Fugge in Bicicletta Elettrica Alla vista della, l’uomo ha tentato lautilizzando una bicicletta elettrica, il mezzo con cui era arrivato. Dopo il suo allontanamento, il personale ha notato che la porta d’ingresso di uno stend presente nell’area era stata danneggiata. Inoltre, nei pressi della porta, è stato ritrovato un piccone privo di manico, che è stato successivamente sequestrato daiin Corso per Identificare il Colpevole Attualmente, sono in corsoda parte della Tenenza di Fondi per riuscire a individuare l’autore del reato.