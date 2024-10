Robbie Williams commosso in video per Liam Payne: “Shock e tristezza, gli volevo bene” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Robbie WilLiams è sotto le lenzuola, con gli occhi lucidi e la voce si incrina quando ricorda la morte di Liam Payne, senza nominarlo. "Sto ancora elaborando", dice nel video pubblicato sui social in cui ringrazia i follower per l'amore e il supporto lasciati sotto il post in cui parlava dell'ex membro della L'articolo Robbie WilLiams commosso in video per Liam Payne: “Shock e tristezza, gli volevo bene” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –è sotto le lenzuola, con gli occhi lucidi e la voce si incrina quando ricorda la morte di, senza nominarlo. "Sto ancora elaborando", dice nelpubblicato sui social in cui ringrazia i follower per l'amore e il supporto lasciati sotto il post in cui parlava dell'ex membro della L'articoloinper: “, gli” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Robbie Williams commosso in video per Liam Payne : “Shock e tristezza - gli volevo bene” - "Sto ancora elaborando", dice nel video pubblicato sui social in cui ringrazia i follower per l'amore e il supporto lasciati sotto il post in cui parlava dell'ex membro della […]. (Adnkronos) – Robbie Williams è sotto le lenzuola, con gli occhi lucidi e la voce si incrina quando ricorda la morte di Liam Payne, senza nominarlo. (Periodicodaily.com)

“Mettere un 16enne in un mondo di adulti è molto dannoso. Ci vogliono regole per chi partecipa ai talent” : l’allarme del collaboratore storico di Robbie Williams - Intanto oltre 17mila persone hanno finora firmato una petizione per salvaguardare gli artisti dal sistema: “L’industria dell’intrattenimento, acclamata per il suo glamour è altrettanto tristemente nota per l’enorme pressione che esercita sulla salute mentale degli artisti. Ho quattro figli, quindi ci penso molto. (Ilfattoquotidiano.it)

Robbie Williams in lacrime per la morte di Liam Payne : “Per grazia di Dio e/o pura fortuna - sono ancora qui” - Robbie, che ha combattuto a lungo contro l’abuso di sostanze e alcol, ha condiviso anche le sue esperienze personali, ricordando una ricaduta avvenuta quando aveva 31 anni, la stessa età di Liam al momento della sua morte: “Ricordo la morte di Heath Ledger e pensavo ‘io sono il prossimo’”, ha confessato. (Ilfattoquotidiano.it)