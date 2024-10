Regionali, Scura (Fd'I) e l'importanza del volontariato: "Nuove sfida: servoni gli stati generali con le istituzioni" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il mondo del volontariato è fondamentale oggi per sostenere le famiglie e le istituzioni in caso di gravi disastri ma anche nelle emergenze quotidiane: in particolare nella gestione della malattia che sconvolge le famiglie. Fino ad arrivare a garantire la sicurezza fisica e sanitaria nel corso Perugiatoday.it - Regionali, Scura (Fd'I) e l'importanza del volontariato: "Nuove sfida: servoni gli stati generali con le istituzioni" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il mondo delè fondamentale oggi per sostenere le famiglie e lein caso di gravi disastri ma anche nelle emergenze quotidiane: in particolare nella gestione della malattia che sconvolge le famiglie. Fino ad arrivare a garantire la sicurezza fisica e sanitaria nel corso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Più carcere produce solo meno sicurezza e più recidiva - Quando si parla di recidiva nel nostro Paese spesso si citano dati approssimativi, anche perché le ricerche sono poche, ... (ilriformista.it)

Insegnamento dell’italiano agli stranieri: a Genova il punto tra volontariato e scuola - «Non è che possiamo scegliere. Il futuro sarà meticcio. Se vi piace, sarà così, e se non vi piace sarà così Io stesso». Sergio Casali, insegnante, volontario e giornalista, ricorda la frase di Umberto ... (liguria.bizjournal.it)

Sismex Appennino 2024: l’Unione dei Comuni Montani del Casentino al lavoro per coordinare le attività in emergenza - coordinamento in collaborazione con le altre Istituzioni e il volontariato. L'esercitazione è iniziata alle 9.30 di venerdì 18 ottobre quando sono arrivate le prime chiamate al Centro Intercomunale di ... (arezzonotizie.it)