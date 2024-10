Re Carlo contestato in Australia da una senatrice aborigena: Sei un genocida, restituisci le terre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un clamoroso fuoriprogramma di contestazione per re Carlo in visita in Australia. Il sovrano britannico è stato interrotto in Parlamento da una senatrice aborigena che ha accusato la Corona di aver rubato le terre Australiane. Nel corso del viaggio con la regina Camilla nel Paese di cui è monarca, mentre concludeva un discorso al Parlamento Re Carlo contestato in Australia da una senatrice aborigena: Sei un genocida, restituisci le terre L'Identità. Lidentita.it - Re Carlo contestato in Australia da una senatrice aborigena: Sei un genocida, restituisci le terre Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un clamoroso fuoriprogramma di contestazione per rein visita in. Il sovrano britannico è stato interrotto in Parlamento da unache ha accusato la Corona di aver rubato lene. Nel corso del viaggio con la regina Camilla nel Paese di cui è monarca, mentre concludeva un discorso al Parlamento Reinda una: Sei unleL'Identità.

