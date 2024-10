Gaeta.it - Presentazione del libro sulla lotta per la casa a Roma: un evento imperdibile in biblioteca

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter LaQuarticciolo diè lieta di annunciare unsignificativo per la cultura e la memoria collettiva della città. Giovedì 24 ottobre, a partire dalle ore 17:00, si terrà ladel“Ma noi non potevamo aspettare più. Memorie e storia dellaper la” pubblicato da EditPress. Questa iniziativa non solo celebra un’importante pubblicazione, ma rappresenta anche un’opportunità per riflettere sulle lotte sociali del passato e il loro impatto attuale. L’vedrà la partecipazione dei curatori del, Bruno Fusciardi e Giulia Zitelli Conti, del fotografo Tano D’Amico e dell’assessore al patrimonio del Municipio V, Sergio Scalia, insieme al collettivo Quarticciolo Ribelle.