Ponte Strettoaccordo con Ue per 25 mln

Ponte Stretto,accordo con Ue per 25 mln (Di lunedì 21 ottobre 2024) 18.25 La Società Stretto di Messina e Cinea hanno firmato l'accordo per il cofinanziamento europeo dei costi di progettazione esecutiva del Ponte. Si tratta di un "contributo a fondo perduto di circa 25 milioni" e copre il 50% dei costi di progettazione esecutiva per la parte dell'infrastruttura ferroviaria. La sottoscrizione dell'accordo, dice l'AD Ciucci, "conferma il ruolo strategico dell'opera per l'Europa e pone le premesse per poter reperire ulteriori risorse". "Grande soddisfazione" espressa dal ministro Salvini Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 18.25 La Società Stretto di Messina e Cinea hanno firmato l'accordo per il cofinanziamento europeo dei costi di progettazione esecutiva del. Si tratta di un "contributo a fondo perduto di circa 25 milioni" e copre il 50% dei costi di progettazione esecutiva per la parte dell'infrastruttura ferroviaria. La sottoscrizione dell'accordo, dice l'AD Ciucci, "conferma il ruolo strategico dell'opera per l'Europa e pone le premesse per poter reperire ulteriori risorse". "Grande soddisfazione" espressa dal ministro Salvini

