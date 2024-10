Persi 130 milioni di euro per la crisi del mercato tedesco (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dati negativi per le esportazioni del Friuli Venezia Giulia verso la Germania. Nel primo semestre 2024 le aziende del territorio, che si occupano soprattutto del settore siderurgico, macchinari, agroalimentare e gomma, hanno subito un calo tendenziale del 10,5% rispetto allo stesso periodo del Udinetoday.it - Persi 130 milioni di euro per la crisi del mercato tedesco Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dati negativi per le esportazioni del Friuli Venezia Giulia verso la Germania. Nel primo semestre 2024 le aziende del territorio, che si occupano soprattutto del settore siderurgico, macchinari, agroalimentare e gomma, hanno subito un calo tendenziale del 10,5% rispetto allo stesso periodo del

Agenda Nord - ecco il piano da 220 milioni per contrastare la dispersione scolastica : da oggi l’adesione delle scuole e la presentazione dei progetti didattici - 000 scuole del Centro-Nord Italia per contrastare la dispersione scolastica e promuovere l'uguaglianza delle opportunità formative. L'articolo Agenda Nord, ecco il piano da 220 milioni per contrastare la dispersione scolastica: da oggi l’adesione delle scuole e la presentazione dei progetti didattici sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Rabbia dei negozianti : "Già persi 5 milioni. Danni a 300 attività lungo l’intera tratta" - I consiglieri regionali Fabrizio Figini e Gigi Ponti hanno preso l’impegno di chiedere conto a Città Metropolitana dello stato di fatto e delle criticità e di portare la questione in una Commissione congiunta Infrastrutture e Commercio. "Ci sono 300 attività lungo la tratta colpite dal cantiere che in un solo anno registrano oltre 5 milioni di euro di perdite complessive. (Ilgiorno.it)

Bayesian - lo yacht naufragato. Il costruttore adesso chiede i danni. “Persi tre clienti - voglio 222 milioni” - . Viareggio (Lucca), 21 settembre 2024 – Il Bayesian era un gioiello del mare affondato in pochi minuti al largo della costa di Palermo. I legali di Tisg chiamano in causa infine anche la società di management Camper&Nicholsons international, imputandole di aver scelto un comandante senza i requisiti adatti a dirigere un superyacht del genere da 56 metri. (Lanazione.it)