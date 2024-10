Gaeta.it - Parte l’importante cantiere della nuova tramvia Togliatti a Roma, fondamentale per la mobilità cittadina

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’avvio dei lavori per lalineariasegna un importante passo avanti nella trasformazione. Questa tratta, che si estende lungo viale Palmiro, avrà un costo complessivo di 184 milioni di euro e rappresenta un intervento significativo per migliorare la connettività tra le diverse modalità di trasporto pubblico. Grazie a un finanziamento interamente attribuito ai fondi del Pnrr, la realizzazione di questo progetto ambizioso è prevista entro giugno 2026. Dettagli del progettorio e obiettivi Lalinearia si estenderà per un totale di 8 km, collegando la stazionemetropolitana di Ponte Mammolo con Subaugusta .