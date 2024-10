Panchina Milan, l’Udinese non basta a Paulo Fonseca. Ecco cosa serve per restare (Di lunedì 21 ottobre 2024) Contro l’Udinese arriva la fiducia, ma per restare al Milan Paulo Fonseca è chiamato alla costanza. Ecco cosa serve Ancora una volta Paulo Fonseca riesce a salire sul livello del mare proprio quando la barca sembrava affondare. Il tecnico portoghese ha avuto coraggio e contro l’Udinese di Kosta Runjaic ha vinto, soffrendo, ma dando un’idea di gioco costruita solo e soltanto da lui. Escludere Leao, Abraham e Tomori, con l’aggiunta della squalifica di Theo Hernandez, non ha spaventato l’ex allenatore del Lille. Arriva più fiducia sia dai tifosi che dall’ambiente rossonero che adesso credono di più nel lavoro dell’allenatore. Una partita però, derby da esempio, non basta per chiarire le lacune della squadra. Per questo motivo, l’imminente sfida contro il Club Brugge assume vitale importanza per la permanenza del tecnico. Dailymilan.it - Panchina Milan, l’Udinese non basta a Paulo Fonseca. Ecco cosa serve per restare Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Controarriva la fiducia, ma peralè chiamato alla costanza.Ancora una voltariesce a salire sul livello del mare proprio quando la barca sembrava affondare. Il tecnico portoghese ha avuto coraggio e controdi Kosta Runjaic ha vinto, soffrendo, ma dando un’idea di gioco costruita solo e soltanto da lui. Escludere Leao, Abraham e Tomori, con l’aggiunta della squalifica di Theo Hernandez, non ha spaventato l’ex allenatore del Lille. Arriva più fiducia sia dai tifosi che dall’ambiente rossonero che adesso credono di più nel lavoro dell’allenatore. Una partita però, derby da esempio, nonper chiarire le lacune della squadra. Per questo motivo, l’imminente sfida contro il Club Brugge assume vitale importanza per la permanenza del tecnico.

