Omicidio di Garzeno, fermato un minore per l’uccisione del vicesindaco (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo l'esame a tappeto del DNA è stato fermato un minore di 17 anni, arrestato dopo un lungo interrogatorio in caserma a Como Ilgiornale.it - Omicidio di Garzeno, fermato un minore per l’uccisione del vicesindaco Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo l'esame a tappeto del DNA è statoundi 17 anni, arrestato dopo un lungo interrogatorio in caserma a Como

Candido Montini ucciso a coltellate in casa - fermato un minorenne. I test del Dna di massa - il libretto e il portafogli vuoto - La svolta è arrivata quasi un mese dopo. È stato disposto un fermo per omicidio volontario a carico del 17enne accusato di aver ucciso Candido Montini, 76 anni, titolare di un negozio... (Leggo.it)

Svolta nell’omicidio dell’ex vicesindaco e negoziante del Comasco - minorenne fermato per l’uccisione di un mese fa - Gli inquirenti sarebbero arrivati a lui incrociando i dati del dna. È indagato per omicidio volontario il giovane di 17 anni di Garzeno che, nella tarda mattinata era stato portato in caserma a Como perché fortemente sospettato di essere l’autore dell’omicidio di Candido Montini, 76 anni, ucciso nella sua abitazione il 24 settembre scorso. (Ilfattoquotidiano.it)

Test del dna per tutto il paese di Garzeno - fermato un minorenne per l'omicidio di Candido Montini - Per giungere alla svolta sarebbe stata decisiva una traccia del suo dna sulla scena del crimine. Il provvedimento deciso dalla Procura dei Minori arriva dopo un lungo interrogatorio. AGI - C'è una possibile svolta nell'omicidio del 76enne Candido Montini, il titolare di un negozio di alimentari ucciso a Garzeno, nel Comasco, il 25 settembre scorso. (Agi.it)