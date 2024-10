Nuovo programma mattutino su Rai2: Fiorello e Biggio augurano buon inizio a Perroni, Di Domenico e Semprini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’approdo di un Nuovo format mattutino su Rai2 segna un’importante transizione nel palinsesto della rete. Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, protagonisti del noto programma “Viva Rai2!“, si preparano a passare il testimone ai loro colleghi Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini. Questo cambio di guardia dà inizio a un Nuovo capitolo per il risveglio degli italiani, con una squadra pronta a intrattenere e informare il pubblico nelle mattinate televisive. Il saluto di Fiorello e Biggio a Binario 2 Il cordiale passaggio di consegne è stato accompagnato da un video nel quale Fiorello ha voluto esprimere il suo supporto ai nuovi conduttori del programma “Binario 2“, che avrà inizio nelle prossime settimane. Gaeta.it - Nuovo programma mattutino su Rai2: Fiorello e Biggio augurano buon inizio a Perroni, Di Domenico e Semprini Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’approdo di unformatsusegna un’importante transizione nel palinsesto della rete. Rosarioe Fabrizio, protagonisti del noto“Viva!“, si preparano a passare il testimone ai loro colleghi Andrea, Carolina Die Gianluca. Questo cambio di guardia dàa uncapitolo per il risveglio degli italiani, con una squadra pronta a intrattenere e informare il pubblico nelle mattinate televisive. Il saluto dia Binario 2 Il cordiale passaggio di consegne è stato accompagnato da un video nel qualeha voluto esprimere il suo supporto ai nuovi conduttori del“Binario 2“, che avrànelle prossime settimane.

Riprogrammata la tappa di “Mare Fuori Il Musical” a Pescara : nuovo appuntamento a febbraio 2025 - Per chi invece non vede l’ora di vivere l’esperienza del musical il prossimo febbraio 2025, i biglietti per la nuova data sono disponibili sui principali circuiti di vendita, come TicketOne e Ciaotickets, offrendo così un’ottima opportunità ai fan di assicurarsi il proprio posto. Facebook WhatsApp Twitter Il Palasport Giovanni Paolo II di Pescara accoglierà un evento molto atteso, “Mare ... (Gaeta.it)

Fiorello tifa per i conduttori del nuovo programma di Rai2 “Binario2” dalla Stazione Tiburtina - Il suo messaggio di incoraggiamento ha riflettuto un senso di solidarietà e di cameratismo tra i professionisti del settore, un aspetto fondamentale per affrontare le sfide del lavoro in televisione. I conduttori Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini sono stati accolti con entusiasmo, e per festeggiare l’inizio del programma hanno ricevuto un augurio speciale da parte di ... (Gaeta.it)

Nuovo programma di Andrea Delogu : ‘La Porta Magica’ trasforma le vite comuni su Rai2 - Attraverso un viaggio di trasformazione personale, il programma si propone di offrire non solo intrattenimento, ma anche spunti di riflessione sulle sfide quotidiane che molti affrontano. Ad esempio, un protagonista potrebbe desiderare di superare la paura di volare, mentre un altro potrebbe volere di migliorare le proprie capacità culinarie per sorprendere la propria famiglia. (Gaeta.it)