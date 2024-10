Gaeta.it - Nicky Hayen prepara il Bruges alla sfida contro il Milan: strategie e avvertimenti

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La tensione per ladi Champions League tra ile ilsi fa sentire, con l’allenatoreche sottolinea l’importanza della concentrazione e della pazienza. Il tecnico belga è consapevole delle insidie che i rossoneri possono riservare, soprattutto nel temuto stadio di San Siro. In questo contesto, lazione tattica delassume un ruolo cruciale per affrontare un avversario di grande calibro. Ladi San Siro: concentrazione e pazienza Nella vigilia della partita,ha evidenziato come per ilsia fondamentale mantenere la massima concentrazione per non lasciare spazio al. L’allenatore ha messo in guardia i suoi giocatorile distrazioni che possono derivare dall’atmosfera carica dello stadioese.