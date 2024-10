Tg24.sky.it - Napoli, muore il cane e assaltano dipartimento veterinaria Federico II

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un raid punitivo, in diretta social, per vendicare la morte del proprio: è successo oggi aldidell'Università diII. "Dagli ospedali ai centri veterinari, è barbarie totale", denuncia il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che pubblica il video dell'accaduto. Alcune persone, per un'emergenza medica, viene ricostruito in una nota di Borrelli, avevano portato il propriopresso ildi MedicinadellaII affinché gli fosse prestato soccorso dopo averlo curato in una clinica privata. Nonostante i tentativi del personale, l'animale è però deceduto.