Liberoquotidiano.it - "Molto banale, non deve più stare al suo posto": gli estremi rimedi di Salvini contro la toga Patarnello

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il caso di Marcocontinua a riempire il dibattito pubblico. Si parla della email, di cui ha dato conto ieri Il Tempo, del sostituto procuratore di Cassazione, esponente della corrente Magistratura democratica, il quale sostiene, nero su bianco, che Giorgia Meloni "è pericolosa", questo perché "agisce per visione politica e non per interesse personale". E ancora, afferma che Meloni sia "più pericolosa di Silvio Berlusconi" e che bisogna "porreo" alla spaccatura che c'è in magistratura. Parole che per ovvie ragioni hanno scatenato un polverone mediatico ma soprattutto politico. E sulla vicenda, ora, è intervenuto anche Matteo, vicepremier e leader della Lega, il quale ha tagliato cortissimo: "? Non dovrebbe più essere al suobanalmente".