Moldavia sì all' Ue in testa al 5003%

Moldavia, sì all'Ue in testa al 50,03% (Di lunedì 21 ottobre 2024) 8.42 In Moldavia è passato in vantaggio il sì nel referendum sul quesito per inserire l'obiettivo di aderire all'Ue nella Costituzione. Ma tra il sì e il no lo scarto è minimo, soltanto 744 voti. Le sezioni scrutinate sono oltre il 98% e il sì risulta al 50,03%, mentre il no è al 49,97%, ha fatto sapere la Commissione elettorale nazionale. I dati precedenti davano in lieve vantaggio i no, e la presidente Sandu aveva accusato Mosca di ingerenze.Per le presidenziali Sandu è in testa con il 41,97%. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 8.42 Inè passato in vantaggio il sì nel referendum sul quesito per inserire l'obiettivo di aderire all'Ue nella Costituzione. Ma tra il sì e il no lo scarto è minimo, soltanto 744 voti. Le sezioni scrutinate sono oltre il 98% e il sì risulta al 50,03%, mentre il no è al 49,97%, ha fatto sapere la Commissione elettorale nazionale. I dati precedenti davano in lieve vantaggio i no, e la presidente Sandu aveva accusato Mosca di ingerenze.Per le presidenziali Sandu è incon il 41,97%.

