Milan Tammy Abraham non recupera per il Club Bruges | ecco come sta

Milan, dopo l'infortunio rimediato alla spalla destra Tammy Abraham non recupera per la sfida di Champions con il Club Bruges: ecco come sta La notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche de La Gazzetta dello Sport: dopo il brutto infortunio rimediato alla spalla destra in occasione della sfida di San Siro contro l'udinese, Abraham è costretto a dare forfait per la partita di Champions League contro il Club Bruges. Fortunatamente non c'è alcuna frattura, ma il colpo che ha subito l'inglese è stato forte e quindi Tammy non è ancora al meglio. Brutte notizie quindi per Paulo Fonseca. Sì, perché visto che Luka Jovic era stato escluso dalla lista Champions, a causa della mancanza di slot per stranieri, il portoghese è costretto a convocare il giovanissimo Francesco Camarda in prima squadra.

Milan - nessuna frattura per Tammy Abraham : le condizioni - it) Milan, nessuna frattura per Tammy Abraham: le condizioni LEGGI ANCHE Milan, Paulo Fonseca attacca: per chi aveva dubbi siamo una squadra unita! Dalla radiologia effettuata in serata non sono emerse frattura, ma solamente un forte trauma e un grande spavento. Le condizioni View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)

Milan - la partita di Tammy Abraham con l’Udinese dura solo 5? : si teme un grave infortunio alla spalla. Le condizioni - Per capire l’entità dell’infortunio bisognerà avere un quadro più completo della situazione. Al suo posto, poi – al 73esimo minuto del secondo tempo – è entrato in campo Ruben Loftus-Cheek. Si teme un grave infortunio Brutto infortunio in casa Milan: a pochi minuti dal suo ingresso in campo, l’attaccante inglese Tammy Abraham ha subito un colpo che gli ha causato un grave problema alla spalla ... (Dailymilan.it)

Milan - la partita di Tammy Abraham con l’Udinese dura solo pochi minuti : si teme un grave infortunio. Le condizioni - Milan, brutto infortunio per Tammy Abraham durante la sfida con l’Udinese. L'articolo Milan, la partita di Tammy Abraham con l’Udinese dura solo pochi minuti: si teme un grave infortunio. La gara di Abraham è, quindi, durata solamente una manciata di minuti. Le condizioni LEGGI ANCHE VIDEO – Caso ultras, la Curva Sud protesta: nessuna bandiera e incitamento Tammy Abraham rischia di dover ... (Dailymilan.it)