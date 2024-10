Migranti, la nuova lista di Paesi sicuri: cosa cambia con il decreto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono i 19 Paesi inseriti nel provvedimento Il governo vara il decreto sui Paesi sicuri e modifica l'elenco, con un provvedimento adottato dopo la bocciatura dei primi trattenimenti di Migranti in Albania. Nella lista definita dal decreto sono compresi 19 Paesi: chi arriva da questi Paesi, in cui non sono presenti conflitti o persecuzioni, in Sbircialanotizia.it - Migranti, la nuova lista di Paesi sicuri: cosa cambia con il decreto Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono i 19inseriti nel provvedimento Il governo vara ilsuie modifica l'elenco, con un provvedimento adottato dopo la bocciatura dei primi trattenimenti diin Albania. Nelladefinita dalsono compresi 19: chi arriva da questi, in cui non sono presenti conflitti o persecuzioni, in

Migranti - la nuova lista di Paesi sicuri : cosa cambia con il decreto -   ''Il […]. (Adnkronos) – Il governo vara il decreto sui Paesi sicuri e modifica l'elenco, con un provvedimento adottato dopo la bocciatura dei primi trattenimenti di migranti in Albania. Nella lista definita dal decreto sono compresi 19 paesi: chi arriva da questi paesi, in cui non sono presenti conflitti o persecuzioni, in teoria non dovrebbe ottenere asilo. (Periodicodaily.com)

Nuovo decreto sui Paesi sicuri : modifiche e implicazioni per l’immigrazione in Italia - Questi territori sono stati selezionati in base ai criteri stabiliti dalla normativa europea, nello specifico dall’articolo 2bis del decreto legislativo 25/2008, e dalle informazioni fornite da organizzazioni internazionali competenti. Dopo la bocciatura dei primi progetti di trattenimento di migranti in Albania, il governo ha adottato un nuovo elenco di paesi da cui l’accesso all’asilo è ora più ... (Gaeta.it)

Migranti - via del Cdm al decreto Paesi sicuri dopo il caso Albania - Per il ministro della Giustizia “siamo arrivati a questo punto a seguito di una sentenza della Corte di giustizia europea che non è stata ben compresa. Nelle motivazioni dei decreti al centro del dibattito in questi giorni” questo manca. Quelli che abbiamo esclusi sono il Camerun, la Colombia e la Nigeria sulla base di considerazioni che vengono proprio da quella sentenza della Corte di ... (Lapresse.it)