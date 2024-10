Meteo, ancora piogge per tutta la settimana: il maltempo non dà tregua (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa settimana sarà caratterizzata ancora dall' instabilità. Un vortice ciclonico resterà attivo tra il Mediterraneo e il Nord Africa, causando maltempo soprattutto Leggo.it - Meteo, ancora piogge per tutta la settimana: il maltempo non dà tregua Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questasarà caratterizzatadall' instabilità. Un vortice ciclonico resterà attivo tra il Mediterraneo e il Nord Africa, causandosoprattutto

Maltempo a Pesaro - il cavalcaferrovia della Statale resta ancora chiuso. Crolla pino - chiuso viale XXIV Maggio. Evacuati i pazienti da Oncologia - PESARO Smottamenti e alberi caduti per il maltempo, continuano i disagi. Rimane chiuso il cavalcaferrovia della SS16 anche per oggi a causa di una frana. In attesa che si possa ricondurre la... (Corriereadriatico.it)

Ancora maltempo - da domani primi segnali di miglioramento - Ecco in dettaglio le previsioni per oggi: Al Nord: Al mattino molte nubi con piogge sparse tra Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, variabilita' asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, oggi sono previsti fenomeni residui e si dovrebbe andare via via incontro a stabilità. (Agi.it)

Maltempo - colpita ancora l'Emilia-Romagna. Sindaco Bologna : "Non uscite in strada" - Ancora una giornata di allerte meteo - con allarme rosso per rischio idraulico su alcune zone dell'Emilia-Romagna - ha aperto il weekend. In diverse zone della Penisola si contano i danni (LE FOTO). Prosegue su gran parte dell’Italia l’ondata di maltempo determinata da una vasta area perturbata di origine atlantica (LE PREVISIONI METEO). (Tg24.sky.it)