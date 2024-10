Ilgiorno.it - Maxi-tamponamento sulla Lenese. Muore maestra in pensione

(Di lunedì 21 ottobre 2024) CALCINATO (Brescia) Una catena, otto feriti e un morto. È il tragico bilancio di uno spaventoso incidente stradale che si è registrato nella serata di sabato 19 ottobre in territorio di Calcinato,. Una donna - Tecla Pluda, 68 anni,elementare del posto in- ha perso la vita in ospedale, dove era arrivata in condizioni disperate. Lo schianto si era verificato intorno alle 21 sotto una pioggia battente, che potrebbe avere influitocarambola. Stando alla prima ricostruzione operata dalle forze dell’ordine cinque auto sono entrate in rotta di collisione per il mancato rispetto di una precedenza da parte di una vettura mentre affrontavano una rotatoria lungo la Provinciale 668, quasi al confine con Lonato.