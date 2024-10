Manovra: Manzi-Sarracino (Pd), 'no a tagli sugli asili, governo chiarisca' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Il governo Meloni ha davvero intenzione di risparmiare sui servizi educativi del mezzogiorno? Il piano inviato da Giorgetti a Bruxelles prevede, infatti, che quanto stabilito e finanziato dal governo Draghi e cioè il raggiungimento del target del 33% dei posti negli asili nido a livello locale sia dimezzato al 15% a livello regionale". Lo dicono Irene Manzi, responsabile nazionale scuola, e Marco Sarracino, responsabile nazionale Sud del Pd. "Si tratterebbe di una scelta gravissima in linea con il progetto di autonomia differenziata che spacca l'Italia. Invece di ridurre i divari li stanno allargando. Non possiamo accettare che i risparmi di spesa imposti dalla trattativa al ribasso sul Patto di Stabilità vengano fatti su scuola, welfare, sanità . Ci aspettiamo che il governo chiarisca quanto prima. Liberoquotidiano.it - Manovra: Manzi-Sarracino (Pd), 'no a tagli sugli asili, governo chiarisca' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott (Adnkronos) - "IlMeloni ha davvero intenzione di risparmiare sui servizi educativi del mezzogiorno? Il piano inviato da Giorgetti a Bruxelles prevede, infatti, che quanto stabilito e finanziato dalDraghi e cioè il raggiungimento del target del 33% dei posti neglinido a livello locale sia dimezzato al 15% a livello regionale". Lo dicono Irene, responsabile nazionale scuola, e Marco, responsabile nazionale Sud del Pd. "Si tratterebbe di una scelta gravissima in linea con il progetto di autonomia differenziata che spacca l'Italia. Invece di ridurre i divari li stanno allargando. Non possiamo accettare che i risparmi di spesa imposti dalla trattativa al ribasso sul Patto di Stabilità vengano fatti su scuola, welfare, sanità . Ci aspettiamo che ilquanto prima.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Cgil e Uil in piazza a Roma si preparano allo sciopero e avvertono il governo : “Inaccettabili tagli alla sanità - non ci fermeremo” - . Per questo, i sindacati si preparano allo sciopero generale contro la manovra: “Lo sappiano, non ci fermeremo, per assurdo anche oltre a uno sciopero generale, la situazione è talmente grave che come sindacato siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative possibili“, sottolinea Landini. Penso alle politiche economiche e sociali di questo governo. (Ilfattoquotidiano.it)

La manovra del governo ha deluso le attese della destra - Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, lo ha detto senza dirlo esplicitamente e lo ha fatto capire mercoledì mattina durante la conferenza stampa con cui ha presentato la manovra del governo.  La destra aveva promesso che avrebbe dato più opportunità per andare in pensione prima: non è successo. (Ilfoglio.it)

Il piano anti evasione del governo Meloni arriva in Manovra : chi sarà obbligato a pagare con carta - Continua a leggere . In più, l'esecutivo si è impegnato a far collegare i Pos ai registratori di cassa per limitare l'evasione. Il governo Meloni lancerà una norma che obbliga chi vuole dedurre certe spese dalla dichiarazione dei redditi - quelle di rappresentanza, quindi per pranzi o viaggi di lavoro, ad esempio - a usare metodi tracciabili di pagamento: bonifico o carta di credito. (Fanpage.it)