Manolas ritorno a casa perfetto | 5 gol al debutto con il Pannaxiakos – VIDEO

Kostas Manolas è tornato al Pannaxiakos, squadra che lo aveva lanciato 17 anni fa: cinquina di gol al suo debutto in poco più di mezzora Kostas Manolas, dopo la retrocessione con la Salernitana e il mancato passaggio a parametro zero dalla Roma, ha deciso di tornare al Pannaxiakos, squadra dilettante che milita nelle leghe minori

