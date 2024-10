Gaeta.it - Mama Shelter Nice: un connubio tra turismo d’affari e svago in un ambiente vibrante

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’apertura delrappresenta un passo fondamentale per il brand, che ha già ottenuto riconoscimenti in tutto il mondo. Con 18 hotel sparsi in diversi continenti, dei quali 11 in Francia, questo marchio innovativo sta continuando la sua espansione globale, con l’apertura di nuove strutture ad Abu Dhabi, Zurigo e Singapore prevista entro il 2025. Florence Dupont, direttrice del, delinea l’obiettivo di creare un “life-place” dove i visitatori possono connettersi non solo con gli altri turisti, ma anche con gli abitanti della città, facendo sì che i confini tracorporate e leisure diventino sempre più labili. La peculiarità di questo hotel è la sua natura inclusiva, che accoglie ospiti di ogni tipo e generazione, creando un mix sociale unico.