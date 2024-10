Ilnapolista.it - Ma che significa vittoria sporca? A Empoli quella del Napoli è stata una vittoria intelligente

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Cosapartita? Ilha vinto aper 1-0, e tanti commentatori hanno definito questo successo con aggettivi come sporco, di misura, cinico. L’unica definizione che ha un fondo di verità è di misura, in fondo la squadra di Conte ha vinto con un solo gol di vantaggio. Le altre letture, però, sono molto forzate. Perché ilvisto al Castellani, lo diciamo subito, avrà anche giocato un primo tempo poco brillante, facciamo deludente. Eppure alla fin fine ha rischiato poco, pochissimo, per poi venir fuori nella ripresa e portarsi in vantaggio senza neanche sforzarsi troppo. Accelerando come e – soprattutto – dove serviva. Sfruttando il prevedibile calo di unche, nel primo tempo, aveva dilapidato una quantità enorme di energie. E che, anche questo va detto, in effetti aveva espresso un ottimo calcio.