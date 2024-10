Lombardia, avvisaglie di crisi per il settore della meccanica In un anno aumentate del 24% le richieste di cassa integrazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il settore della meccanica registra avvisaglie di crisi estremamente preoccupanti in Lombardia. Nel confronto tra il periodo gennaio-agosto 2023 e gennaio-agosto 2024 le rendicontazioni di cassa integrazione nel settore della meccanica tra gli artigiani sono aumentate del 24%: a tal punto che le imprese che hanno fatto la richiesta sono passate in un anno da 1.927 a 2.918, mentre i dipendenti da 10.732 a 17.354. Questo il quadro che emerge dai dati acquisiti da CNA Lombardia, che negli ultimi giorni ricevendo segnali di crisi da parte delle imprese del settore meccanico, ha iniziato a denunciare questa potenziale emergenza sui principali tavoli istituzionali regionali. Newsagent.it - Lombardia, avvisaglie di crisi per il settore della meccanica In un anno aumentate del 24% le richieste di cassa integrazione Leggi tutta la notizia su Newsagent.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilregistradiestremamente preoccupanti in. Nel confronto tra il periodo gennaio-agosto 2023 e gennaio-agosto 2024 le rendicontazioni dineltra gli artigiani sonodel 24%: a tal punto che le imprese che hfatto la richiesta sono passate in unda 1.927 a 2.918, mentre i dipendenti da 10.732 a 17.354. Questo il quadro che emerge dai dati acquisiti da CNA, che negli ultimi giorni ricevendo segnali dida parte delle imprese delmeccanico, ha iniziato a denunciare questa potenziale emergenza sui principali tavoli istituzionali regionali.

