Lo studio pisano | la siccità controllata aumenta resa e qualità del rosmarino

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Pisa, 21 ottobre 2024 – Lapuòre sino al 30% ladi olio essenziale delrendendo questa pianta una candidata ideale per la valorizzazione di terreni agricoli marginali e con limitata disponibilità idrica. Il risultato arriva da unopubblicato sulla rivista Industrial Crops and Products e realizzato dall’Università di Pisa, dall’Istituto Nazionale di Ottica INO-CNR Pisa, dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dall’Università Catania. Le sperimentazioni sono state condotte in Sicilia, in aziende agricole della provincia di Ragusa, tra l’autunno del 2022 e la primavera del 2023.