LIVE Berrettini-Fucsovics 3-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: inizio senza chance alla battuta nel 1° set (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA 3-3 Servizio, dritto e comoda volèe. 40-15 In rete il rovescio di Berrettini. 40-0 Larga la difesa del magiaro. 30-0 Un'altra! 15-0 Prima vincente di Matteo! 2-3 In rete il secondo passante di rovescio di Berrettini. Resta avanti Fucsovics. 40-30 Servizio dritto e comoda chiusura. 30-30 Errore di dritto di Fucsovics. 30-15 Larga la difesa di dritto del magiaro. 30-0 In rete lo slice. 15-0 Largo l'inside in ficcante di Matteo, sarebbe stato vincente. 2-2 Molto bene e a zero Berrettini! 40-0 Servizio vincente. 30-0 Ace (2°)!! 15-0 Servizio vincente. 1-2 Con il dritto inside in Fucsovics. 40-30 Doppio fallo (1°). 40-15 Attacco con lo slice ma raro errore di dritto di Berrettini. 30-15 Lungo il dritto di Fucsovics. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio e dritto Fucsovics. 1-1 A quindici il romano.

LIVE Arnaldi-Goffin 4-5 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : match complicato - il belga serve per il set - 40-40 Deciso nel dritto Goffin che supera Arnaldi. 00 sull’IWB Court 1, dove il programma di giornata sarà aperto da due doppi (Baez/Bublik-Gonzalez/Roger Vasselin e Koolhof/Mektic-Cerundolo/Etcheverry). Il forfait di Carballes Baena apre le porte a David Goffin come lucky loser, 33enne belga numero 54 del ranking. (Oasport.it)

LIVE – Arnaldi-Goffin 4-5 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - PRIMO SET – Arnaldi si soffia il naso. Il belga è on fire. Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Goffin, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Basilea 2024 (cemento indoor). PRIMO SET – A zero Goffin, nonostante qualche tentennamento. PRIMO SET – Si parte con Arnaldi al servizio. (Sportface.it)

LIVE – Berrettini-Fucsovics 2-3 - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - . La stagione è ormai agli sgoccioli e per conquistare i punti necessari per essere testa di serie in Australia sono rimasti pochi tornei, quindi Matteo non può più sbagliare. COME SEGUIRE BERRETTINI-FUCSOVICS IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 BERRETTINI-FUCSOVICS 2-3 PRIMO SET – Affossa in rete il passante di rovescio ... (Sportface.it)