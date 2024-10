L’ex Inter Luigi Rocca morto a 61 anni: fatale un malore durante una partita (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il calcio piange la scomparsa di Luigi Rocca. L'ex giocatore dell'Inter si è spento a 61 anni, dopo un malore in campo in un match tra gli amici. Fanpage.it - L’ex Inter Luigi Rocca morto a 61 anni: fatale un malore durante una partita Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il calcio piange la scomparsa di. L'ex giocatore dell'si è spento a 61, dopo unin campo in un match tra gli amici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luigi Rocca - morto l’ex calciatore dell’Inter : malore durante una partita con gli amici - La carriera di Luigi Rocca Luigi Rocca era nato a Coli. Aveva fatto il suo esordio in Coppa Uefa con la maglia nerazzurra il 30 settembre del 1981, sostituendo Lele Oriali nella partita contro l’Adanaspor. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto giunti ai suoi familiari. Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Luigi Rocca, ex centrocampista che nella sua carriera ha vestito, ... (Thesocialpost.it)

Morto Luigi Rocca - ex calciatore dell’Inter : fatale un malore in campo durante una partita tra amici - Milano, 21 ottobre 2024 – Lutto nel mondo del calcio: l’ex calciatore dell’Inter Luigi Rocca è morto a 61 anni dopo aver accusato un malore durante una partita tra amici. “Il Piacenza calcio, profondamente rattristato, piange la scomparsa dell’ex calciatore biancorosso Luigi Rocca e si stringe in un forte abbraccio attorno alla sua famiglia”, il ricordo del club biancorosso. (Ilgiorno.it)

Morte di Luigi Rocca : il calcio piange l’ex centrocampista dell’Inter - ” La comunità sportiva si è unita in un cordoglio collettivo, condividendo ricordi e contributi significativi di un uomo che ha dedicato la sua vita al calcio e alla sua comunità. La sua versatilità e passione per il calcio hanno lasciato una traccia significativa in ogni club che ha rappresentato. Questo evento ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i tifosi e gli ex compagni di squadra, ... (Gaeta.it)