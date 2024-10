L’ex attaccante del Barcellona torna dopo un anno di assenza (Di lunedì 21 ottobre 2024) 2024-10-21 21:57:42 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Neymar torna in campo dopo un anno di stop a causa di un grave infortunio al ginocchio. L’ex attaccante del Barcellona e del Paris Saint-Germain ha fatto il suo ritorno nella vittoria per 5-4 dell’Al-Hilal contro l’Al-Ain, squadra della UAE Pro League, nella Champions League asiatica. Il 32enne superstar brasiliano è entrato in campo per l’infortunato Nasser Al-Dawsari al 77? con la sua squadra in vantaggio per 5-3 grazie alla tripletta di Salem Al-Dawsari e ai gol di Sergej Milinkovic-Savic e Renan Lodi. Spargi la voce La leggenda @neymarjr è tornato pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) 2024-10-21 21:57:42 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Neymarin campoundi stop a causa di un grave infortunio al ginocchio.dele del Paris Saint-Germain ha fatto il suo ritorno nella vittoria per 5-4 dell’Al-Hilal contro l’Al-Ain, squadra della UAE Pro League, nella Champions League asiatica. Il 32enne superstar brasiliano è entrato in campo per l’infortunato Nasser Al-Dawsari al 77? con la sua squadra in vantaggio per 5-3 grazie alla tripletta di Salem Al-Dawsari e ai gol di Sergej Milinkovic-Savic e Renan Lodi. Spargi la voce La leggenda @neymarjr èto pic.twitter.

Calciomercato Juventus - il PIANO del Barcellona per Chiesa : ecco la MOSSA dei blaugrana per l’attaccante - Il calciomercato Juventus punta a vendere a titolo definitivo Federico Chiesa, che piace molto al Barcellona Il Barcellona bussa alla porta del calciomercato Juventus per Federico Chiesa. Il Barça ha il problema di spazio per registrare i nuovi calciatori, ma […]. Secondo Sky, già domani potrebbe esserci importanti passi avanti per accaparrarsi l’esterno offensivo ex Fiorentina. (Calcionews24.com)

Chiesa Barcellona - AFFARE QUASI FATTO per l’attaccante della Juve. Ecco perché - Questa cifra sarebbe […]. Chiesa andrà al Barcellona: la Juve spinge per la cessione in modo da poter comprare QUEI GIOCATORI sul calciomercato La Juventus ricaverebbe 23 milioni di euro grazie alla cessione di Chiesa al Barcellona: 10 lordi di ingaggio risparmiato per l’unico anno di contratto rimanente più 12 per il cartellino che pagherebbero i blaugrana ai bianconeri: battendo tutta la ... (Calcionews24.com)

Chiesa Barcellona - ACCORDO TROVATO tra le parti. Ecco le CIFRE per l’attaccante della Juve - Chiesa Barcellona: ACCORDO TROVATO tra le due parti. Ecco i dettagli su quella che è la trattativa con la Juve nelle ultime ore Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona ha raggiunto un accordo con Federico Chiesa, con cui ha già concordato i termini personali di un contratto che vedrà l’esterno fare un piccolo sacrificio economico, dando un […]. (Calcionews24.com)