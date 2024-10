Lazio, l’analisi della sfida con la Juve. Tanti episodi contro, ma non è mancata voglia e cattiveria (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma 21 ottobre 2024 – Combattivi, coraggiosi, organizzati e soprattutto molto molto sfortunati. Se si volesse riassumere brutalmente in una sola frase la partita giocata dalla Lazio contro la Juventus, probabilmente questo sarebbe il modo migliore. La squadra di Baroni infatti ha mostrato una grande prestazione sotto praticamente ogni punto di vista, ma questo non è bastato a uscire dall'Allianz Stadium con dei punti. La squadra di Thiago Motta viene premiata dagli episodi, alcuni anche contestati nelle varie sedi del post-partita dal direttore sportivo laziale Angelo Fabiani, con dichiarazioni piuttosto dure. In fase di analisi Marco Baroni non si è però voluto soffermare sulle decisioni eventuali o realizzate dal direttore di gara in campo, ma ha solo lasciato Tanti complimenti ai propri ragazzi. Sport.quotidiano.net - Lazio, l’analisi della sfida con la Juve. Tanti episodi contro, ma non è mancata voglia e cattiveria Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma 21 ottobre 2024 – Combattivi, coraggiosi, organizzati e soprattutto molto molto sfortunati. Se si volesse riassumere brutalmente in una sola frase la partita giocata dallalantus, probabilmente questo sarebbe il modo migliore. La squadra di Baroni infatti ha mostrato una grande prestazione sotto praticamente ogni punto di vista, ma questo non è bastato a uscire dall'Allianz Stadium con dei punti. La squadra di Thiago Motta viene premiata dagli, alcuni anche contestati nelle varie sedi del post-partita dal direttore sportivo laziale Angelo Fabiani, con dichiarazioni piuttosto dure. In fase di analisi Marco Baroni non si è però voluto soffermare sulle decisioni eventuali o realizzate dal direttore di gara in campo, ma ha solo lasciatocomplimenti ai propri ragazzi.

