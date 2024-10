L'auto si ribalta, tragico incidente a Bari: muore un ragazzo di 18 anni, quattro feriti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Paurosa carambola nella notte a Bari. Un'auto si è ribaltata più volte e cinque ragazzi (tutti neomaggiorenni) sono rimasti incastrati nelle lamiere: uno di loro non ce Quotidianodipuglia.it - L'auto si ribalta, tragico incidente a Bari: muore un ragazzo di 18 anni, quattro feriti Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Paurosa carambola nella notte a. Un'si èta più volte e cinque ragazzi (tutti neomaggiorenni) sono rimasti incastrati nelle lamiere: uno di loro non ce

Il festival delle regioni e delle province autonome : Aperto oggi a Bari con un focus sul futuro digitale e green - I visitatori potranno partecipare a una serie di eventi, dibattiti e degustazioni, tutti focalizzati sull’importanza di un futuro sostenibile e interconnesso. Gli eventi saranno anche trasmessi in diretta streaming, permettendo a un pubblico più vasto di seguire le discussioni e le relazioni di esperti e decision makers del settore pubblico e privato. (Gaeta.it)

Celebrazione a Bari : il presidente Mattarella apre il Festival delle Regioni e delle Province Autonome - Accoglienza calorosa al Teatro Piccinni La cerimonia di apertura si è svolta in un contesto di grande partecipazione e allegria. La valorizzazione delle diversità culturali e delle specificità regionali è vista come un asset fondamentale per il futuro del Paese, nell’ottica di una cooperazione interregionale che possa promuovere il sviluppo armonico e sostenibile. (Gaeta.it)

Scontri fra ultras di Fiorentina e Fidelis Andria : terrore sulla tangenziale di Bari - mazzate e fumogeni tra le auto in coda – Video - Un agguato fra ultras ha creato il panico domenica sulla tangenziale di Bari. Le due tifoserie sono venute a contatto sulla tangenziale di Bari all’altezza del quartiere Torre a Mare. Alcuni autobus, tra quelli che trasportavano proprio i tifosi, sono andati distrutti. Gli scontri fra ultras sono avvenuti intorno alle ore 13. (Ilfattoquotidiano.it)