Lamezia Terme, si apre voragine sulla statale: auto inghiottita con una donna a bordo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Momenti di panico a Lamezia Terme, dove un'auto è stata inghiottita da una voragine che si è aperta improvvisamente sulla statale 280, all'altezza dello svincolo di Lamezia Sud, a causa del maltempo. La giovane conducente, una ragazza di 25 anni, è stata tratta in salvo grazie all'intervento immediato di altri automobilisti, prima dell'arrivo dei soccorsi. Fortunatamente, la donna è rimasta illesa, ma la situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. La voragine, larga diversi metri e profonda abbastanza da sommergere quasi completamente l'auto, si è aperta a causa delle intense piogge che nelle ultime ore hanno colpito duramente la Calabria, in particolare le province di Catanzaro e Reggio Calabria. L'auto è rimasta parzialmente sopra il livello dell'acqua che ha riempito la buca, permettendo agli occupanti di salvarsi.

