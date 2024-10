"La Vestale" a Jesi. Protagonisti premiati (Di lunedì 21 ottobre 2024) Serata fantastica, teatro pieno e pubblico caloroso per "La Vestale" (1807) di Gaspare Spontini, opera inaugurale della 57esima Stagione lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi andata in scena venerdì 18 ottobre con replica domenica 20 ottobre. Venerdì, in occasione del debutto del nuovo allestimento, le amministrazioni comunali di Jesi e di Maiolati Spontini, con i sindaci Lorenzo Fiordelmondo e Tiziano Consoli, e con gli assessori alla cultura Luca Brecciaroli e Sebastiano Mazzarini, hanno voluto omaggiare i Protagonisti di una serata indimenticabile. Ilrestodelcarlino.it - "La Vestale" a Jesi. Protagonisti premiati Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Serata fantastica, teatro pieno e pubblico caloroso per "La" (1807) di Gaspare Spontini, opera inaugurale della 57esima Stagione lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi diandata in scena venerdì 18 ottobre con replica domenica 20 ottobre. Venerdì, in occasione del debutto del nuovo allestimento, le amministrazioni comunali die di Maiolati Spontini, con i sindaci Lorenzo Fiordelmondo e Tiziano Consoli, e con gli assessori alla cultura Luca Brecciaroli e Sebastiano Mazzarini, hanno voluto omaggiare idi una serata indimenticabile.

