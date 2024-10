Gqitalia.it - La nostra guida per imparare a indossare bene lo smanicato

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il giletè un capo strategico per la mezza stagione. Tuttavia, se portato nella maniera sbagliata, non è altrettanto strategico a livello di stile. Indossarlo seguendo qualche accortezza potrà minimizzare i margini di errore e, addirittura, renderlo il fulcro attorno cui ruota il look azzeccato. Il segreto sta proprio nel farlo protagonista: sfoggiare in bella vista losignifica dotarlo di personalità, la stessa che di conseguenza connoterà la mise che lo accoglie. Chi al contrario opta per nascondere losotto giacche, blazer e cappotti, lega indissolubilmente a questo indumento una sorta di imbarazzo. Perché nasconderlo? Se lo fate, è come se non lo riteneste degno di essere mostrato.