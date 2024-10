Gaeta.it - La conferenza sull’energia eolica offshore si svolgerà a Palermo: un passo avanti per l’Italia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'energiarappresenta un pilastro fondamentale per il futuro energetico dele dell'Europa, specialmente in un contesto globale sempre più orientato verso la sostenibilità. Il 25 ottobre, al Marina Convention Center di, si terrà laintitolata "Wind Revolution – Building the Industry and Getting the Ports Ready". Questa iniziativa, promossa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e organizzata in collaborazione con Magellan Circle, si avvale del supporto di WindEurope, Anev, Aero e del patrocinio dell'Ambasciata di Danimarca in Italia. Gli esperti del settore, i rappresentanti politici e le associazioni specializzate si uniranno per discutere le opportunità e le sfide legate all'implementazione dell'energianel nostro paese.