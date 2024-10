Ilgiorno.it - Incidente tra due camion sull’autostrada A9: ferito un camionista e traffico paralizzato

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Fino Mornasco, 21 ottobre 2024 – Unista di 40 anni è rimastonell’avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, poco dopo le 13.30 sull'autostrada A9, poco dopo l'entrata di Fino Mornasco in direzione Milano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due autoarticolati, che si sono scontarti: uno dei due conducenti all’ospedale dal 118, in codice giallo, con ferite non lievi. Assieme ai soccorritori, sul luogo dell'sono intervenuti i vigili del fuoco di Cantù e Como, e la Polizia stradale, oltre a personale di Autostrade per l'Italia per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Il tratto autostradale direzione Milano è stato chiuso alper il tempo necessario alla messa in sicurezza.