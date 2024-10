"Il Premier un interlocutore da rispettare". La corrente delle toghe striglia Patarnello (Di lunedì 21 ottobre 2024) La presidente di Magistratura Indipendente, Loredana Miccichè prende le distanze dalle dichiarazioni di Marco Patarnello di Magistratura democratica Ilgiornale.it - "Il Premier un interlocutore da rispettare". La corrente delle toghe striglia Patarnello Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La presidente di Magistratura Indipendente, Loredana Miccichè prende le distanze dalle dichiarazioni di Marcodi Magistratura democratica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Perché Meloni è un problema per le toghe rosse". Cosa c'è dietro la mail di Patarnello : Donzelli inchioda la magistratura - "Ecco le azioni di pochi giudici di sinistra che squalificano la magistratura e delegittimano le istituzioni", dice il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli, in veste di coordinatore dell'Assemblea nazionale FdI, a proposito della mail di Paternello e della decisione mancata convalida del trattenimento dei 12 migranti in Albania, a Gjader. (Liberoquotidiano.it)