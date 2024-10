Quotidiano.net - Hotiday cresce . Il team si amplia entro il 2025

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) IL SETTORE ALBERGHIERO rappresenta una componente vitale dell’economia turistica, con oltre 64.000 attività di alloggio, tra affittacamere, hotel, alberghi, villaggi turistici e resort, sparse lungo tutta la Penisola. Di questi, gli alberghi costituiscono un’importante quota di mercato, pari al 40,5%. Una sfida in più per gli albergatori, che si trovano ogni giorno a cercare di valorizzare e distinguere il proprio servizio, attrarre nuovi target di clienti, aumentare i ricavi, ottimizzare l’esperienza degli ospiti e, di conseguenza, il passaparola e la qualità delle recensioni. In questo contesto si inserisce, la prima room collection che, in collaborazione con i migliori professionisti dell’hospitality, vuole ridefinire i confini dell’esperienza alberghiera moderna.