Highlights Serie A | Venezia-Atalanta 0-2, Retegui non fa sconti

Venezia-Atalanta, anticipo mattutino valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A, è terminata sul punteggio di 0-2 con il solito Mateo Retegui a guidare la classifica marcatori. Di seguito gol e Highlights della sfida. NO sconti – L'Atalanta non si ferma e vince anche contro il Venezia con il risultato di 2-0. Una partita mai in discussione per i bergamaschi, che superano agevolmente l'ostacolo segnando un gol per tempo. Il primo lo fa Mario Pasalic al minuto 7 su un tocco decisivo di Mateo Retegui in area di rigore. Il secondo porta la firma invece dell'attaccante italo-argentino, che beffa Aleksandar Stankovic con un pallonetto spettacolare. Per il portiere di proprietà dell'Inter ed in prestito al Venezia prima gara da titolare. Stankovic ha sostituito in questo match un deludente Joronen e potrebbe aver conquistato la fiducia di Eusebio Di Francesco.

Highlights Trieste-Reggio Emilia 85-97 - basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) - RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 The post Highlights Trieste-Reggio Emilia 85-97, basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Prima sconfitta stagionale per gli uomini di coach Christian, che si vedono interrompere l’ottima striscia di tre vittorie consecutive da parte della formazione di coach Priftis. (Sportface.it)

Highlights Treviso-Trento 76-83 - basket Serie A1 2024/2025 (VIDEO) - Prosegue la marcia degli uomini di coach Galbiati, che si aggiudicano la quarta vittoria in quattro partite. Il video con gli highlights di Treviso-Trento, sfida valida per la 4^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 The post Highlights Treviso-Trento 76-83, basket Serie A1 2024/2025 ... (Sportface.it)

Highlights e gol Roma-Inter 0-1 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - com/sj6jOduaGx — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 20, 2024 The post Highlights e gol Roma-Inter 0-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. twitter. LE PAGELLE GLI HIGHLIGHTS DI ROMA-INTER 0-1 ??GOAL?? | Roma 0-1 Inter | Lautaro Martinezpic. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. (Sportface.it)